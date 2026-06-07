Après plusieurs mois de rumeurs, Serena Williams (44 ans) a confirmé son grand retour à la compétition avec une prochaine apparition en double sur le tournoi du Queen’s (du 8 au 14 juin).
Associée à la pépite canadienne Victoria Mboko (déjà 9e mondiale à seulement 19 ans), la légende américaine continue de s’entraîner sur le gazon londonien avant le match de lundi, forcément très attendu.
Serena, qui enchaînera ensuite en double également à Berlin (sans que le nom de sa partenaire n’ait été dévoilée), attire déjà tous les regards.
Sunday morning practice for @serenawilliams 🌅 pic.twitter.com/AMCvUQ2XH1— HSBC Championships (@QueensTennis) June 7, 2026
J‑2 !
Publié le dimanche 7 juin 2026 à 14:12