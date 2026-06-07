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Les nouvelles images de Serena Williams avant son grand retour à la compétition !

Par
Baptiste Mulatier
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Après plusieurs mois de rumeurs, Serena Williams (44 ans) a confirmé son grand retour à la compé­ti­tion avec une prochaine appa­ri­tion en double sur le tournoi du Queen’s (du 8 au 14 juin). 

Associée à la pépite cana­dienne Victoria Mboko (déjà 9e mondiale à seule­ment 19 ans), la légende améri­caine continue de s’en­traîner sur le gazon londo­nien avant le match de lundi, forcé­ment très attendu. 

Serena, qui enchaî­nera ensuite en double égale­ment à Berlin (sans que le nom de sa parte­naire n’ait été dévoilée), attire déjà tous les regards. 

J‑2 !

Publié le dimanche 7 juin 2026 à 14:12

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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