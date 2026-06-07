Après plusieurs mois de rumeurs, Serena Williams (44 ans) a confirmé son grand retour à la compé­ti­tion avec une prochaine appa­ri­tion en double sur le tournoi du Queen’s (du 8 au 14 juin).

Associée à la pépite cana­dienne Victoria Mboko (déjà 9e mondiale à seule­ment 19 ans), la légende améri­caine continue de s’en­traîner sur le gazon londo­nien avant le match de lundi, forcé­ment très attendu.

Serena, qui enchaî­nera ensuite en double égale­ment à Berlin (sans que le nom de sa parte­naire n’ait été dévoilée), attire déjà tous les regards.

J‑2 !