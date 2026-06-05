C’est donc bien réel : Serena Williams est vrai­ment de retour.

Pour s’en persuader, il suffit de visionner les quelques images propo­sées par le tournoi du Queen’s ci‐dessous, lieu du grand retour de l’Américaine, qui sera pour le moment asso­ciée en double avec la Canadienne, Victoria Mboko.

Serena Williams prac­ti­cing with Victoria Mboko ahead of her return at Queen’s Club.



The 🐐 is BACK.



Dreams do come true. 🥹 pic.twitter.com/4AigTwYvvI — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 4, 2026

Accompagnée par sa coach et conseillère, Rennae Stubbs, la femme aux 23 tour­nois du Grand Chelem, visi­ble­ment affûtée, s’est entraînée pendant environ une heure avec sa partenaire.

Et forcé­ment, on hâte de voir ce que cela va donner.