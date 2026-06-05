C’est donc bien réel : Serena Williams est vraiment de retour.
Pour s’en persuader, il suffit de visionner les quelques images proposées par le tournoi du Queen’s ci‐dessous, lieu du grand retour de l’Américaine, qui sera pour le moment associée en double avec la Canadienne, Victoria Mboko.
Serena Williams practicing with Victoria Mboko ahead of her return at Queen’s Club.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 4, 2026
The 🐐 is BACK.
Dreams do come true. 🥹 pic.twitter.com/4AigTwYvvI
Accompagnée par sa coach et conseillère, Rennae Stubbs, la femme aux 23 tournois du Grand Chelem, visiblement affûtée, s’est entraînée pendant environ une heure avec sa partenaire.
Et forcément, on hâte de voir ce que cela va donner.
Publié le vendredi 5 juin 2026 à 13:13