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Les premières images de Serena Williams sur un court avant son grand retour dévoilées

Par
Thomas S
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C’est donc bien réel : Serena Williams est vrai­ment de retour.

Pour s’en persuader, il suffit de visionner les quelques images propo­sées par le tournoi du Queen’s ci‐dessous, lieu du grand retour de l’Américaine, qui sera pour le moment asso­ciée en double avec la Canadienne, Victoria Mboko.

Accompagnée par sa coach et conseillère, Rennae Stubbs, la femme aux 23 tour­nois du Grand Chelem, visi­ble­ment affûtée, s’est entraînée pendant environ une heure avec sa partenaire. 

Et forcé­ment, on hâte de voir ce que cela va donner. 

Publié le vendredi 5 juin 2026 à 13:13

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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