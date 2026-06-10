Après plusieurs mois de rumeurs et une annonce la semaine dernière, Serena Williams (44 ans) a signé son. grand retour à la compé­ti­tion par une victoire en double sur le tournoi du Queen’s.

Associée à la jeune cana­dienne Victoria Mboko (9e mondiale en simple à seule­ment 19 ans), la légende améri­caine de 44 ans a remporté son premier match offi­ciel depuis l’US Open 2022, en battant deux joueuses du top 15 mondial en double, Erin Routliffe (11e mondiale en double) et de Nicole Melichar‐Martinez (15e), sur le score de 7–6(2), 6–2.

Et avant leurs huitièmes de finale contre la paire Laura Siegemund – Leylah Fernandez, elles estiment avoir une grosse marge de progression.

Serena Williams : « On s’est bien amusées. On a l’impression qu’on peut encore s’améliorer. »

Victoria Mboko : « Il y a eu telle­ment de moments pendant le match où on se disait que ça pour­rait être telle­ment mieux. »

Serena Williams : « Ouais, ou alors : ‘Oh là là, c’est gênant… J’ai raté ça, mon Dieu.’ »

Victoria Mboko : « C’était une ambiance, mais c’était aussi juste nous qui étions un peu réalistes. Par exemple, quand on ratait des retours, on se disait : ‘Mince, on est nulles.’ »

Serena Williams : « Je trouve que Vicky s’en sort très bien. Je dois réussir quelques retours lors du prochain match. Je n’en ai raté aucun à l’entraînement. Mais bon, c’était un peu gênant sur le court. La bonne nouvelle, c’est que je peux faire mieux. »