Après avoir été battue par Emma Raducanu puis laissée sur le banc samedi lors de la défaite fran­çaise face à la Grande‐Bretagne en tour quali­fi­catif de Billie Jean King Cup, Caroline Garcia espé­rait sans doute se rassurer au premier tour à Rouen ce mardi, contre la 55e mondial Elisabetta Cocciaretto. Menée 3–5 dans le dernier set, la numéro 1 trico­lore a enchaîné cinq jeux pour assurer l’es­sen­tiel (6−1, 3–6, 7–5).

« Cette victoire fait plaisir. C’était un match compliqué, une adver­saire diffi­cile à jouer, elle met beau­coup d’in­ten­sité, essaie de prendre la balle très tôt, à chaque fois c’est un chal­lenge. J’ai vrai­ment bien commencé, ça a été un peu plus serré ensuite, dans le troi­sième, elle prend l’avan­tage, j’ar­rive à revenir en étant agres­sive et solide, c’est top, c’est un premier tour de tournoi 250, la prépa­ra­tion a été courte pour s’adapter aux condi­tions, c’est top de pouvoir gagner et de pouvoir rejouer un match », a déclaré Caroline dans des propos rapportés par L’Equipe.