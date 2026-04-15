Nos confrères de l’Equipe sont à Rouen pour le tournoi WTA250 qui se joue en indoor et qui propose un court où la terre battue est assez différente que celle de Roland‐Garros ou des Internationaux de Strasbourg qui respectent un cahier des charges identiques à celui du tournoi du Grand Chelem en ce qui concerne la qualité de l’ocre.
Mais en salle, on a pas vraiment le choix, et cela change forcément la donne. La terre battue n’est pas « vivante » en indoor, c’est une réalité observée partout dans le monde.
« C’est de la terre posée sur du parquet. Pour moi ce n’est pas de la vraie terre battue. Les glissades sont très prononcées et il faut vraiment prendre le jeu à son compte. Après, ça ne prend pas du tout les effets comme la terre battue le fait habituellement. Le kick ne prend pas, le lift ne prend pas… J’ai vraiment hâte de retrouver la vraie terre battue »
Publié le mercredi 15 avril 2026 à 10:22