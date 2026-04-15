Nos confrères de l’Equipe sont à Rouen pour le tournoi WTA250 qui se joue en indoor et qui propose un court où la terre battue est assez diffé­rente que celle de Roland‐Garros ou des Internationaux de Strasbourg qui respectent un cahier des charges iden­tiques à celui du tournoi du Grand Chelem en ce qui concerne la qualité de l’ocre.

Mais en salle, on a pas vrai­ment le choix, et cela change forcé­ment la donne. La terre battue n’est pas « vivante » en indoor, c’est une réalité observée partout dans le monde.

« C’est de la terre posée sur du parquet. Pour moi ce n’est pas de la vraie terre battue. Les glis­sades sont très pronon­cées et il faut vrai­ment prendre le jeu à son compte. Après, ça ne prend pas du tout les effets comme la terre battue le fait habi­tuel­le­ment. Le kick ne prend pas, le lift ne prend pas… J’ai vrai­ment hâte de retrouver la vraie terre battue »