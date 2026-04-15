Accueil WTA - Rouen

Chloé Paquet intrai­table sur la surface roue­naise : « C’est de la terre posée sur du parquet. Pour moi ce n’est pas de la vraie terre battue. Cela ne prend pas du tout les effets comme la terre battue le fait habi­tuel­le­ment. Le kick ne prend pas, le lift ne prend pas »

Par
Laurent Trupiano
-
346

Nos confrères de l’Equipe sont à Rouen pour le tournoi WTA250 qui se joue en indoor et qui propose un court où la terre battue est assez diffé­rente que celle de Roland‐Garros ou des Internationaux de Strasbourg qui respectent un cahier des charges iden­tiques à celui du tournoi du Grand Chelem en ce qui concerne la qualité de l’ocre.

Mais en salle, on a pas vrai­ment le choix, et cela change forcé­ment la donne. La terre battue n’est pas « vivante » en indoor, c’est une réalité observée partout dans le monde.

« C’est de la terre posée sur du parquet. Pour moi ce n’est pas de la vraie terre battue. Les glis­sades sont très pronon­cées et il faut vrai­ment prendre le jeu à son compte. Après, ça ne prend pas du tout les effets comme la terre battue le fait habi­tuel­le­ment. Le kick ne prend pas, le lift ne prend pas… J’ai vrai­ment hâte de retrouver la vraie terre battue »

Publié le mercredi 15 avril 2026 à 10:22

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥