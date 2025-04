Faute avouée est à moitié pardonnée comme l’on dit même si Harriet Dart a quand même un peu dépassé les bornes ce mardi lors de sa rencontre perdue face à la Française, Lois Boisson, au premier tour du WTA 250 de Rouen.

Après avoir déclaré à l’ar­bitre pendant un chan­ge­ment de côté, « Pouvez‐vous lui dire de mettre du déodo­rant, elle sent vrai­ment mauvais », la joueuse britan­nique a tenu à s’ex­cuser via son compte Instagram quelques heures plus tard.

« Bonjour à tous, je tiens à m’ex­cuser pour ce que j’ai dit sur le terrain aujourd’hui, c’était un commen­taire à chaud que je regrette vrai­ment. Ce n’est pas la façon dont je veux me comporter et j’en assume l’en­tière respon­sa­bi­lité. J’ai beau­coup de respect pour Lois et pour la façon dont elle s’est comportée aujourd’hui (mardi). J’en tirerai les leçons qui s’im­posent et j’irai de l’avant. », a écrit l’ac­tuelle 110e joueuse mondiale.