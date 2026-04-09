La coupe commence à être pleine pour Loïs Boisson.

Alors qu’elle devait effec­tuer son retour à la compé­ti­tion la semaine prochaine à l’oc­ca­sion du WTA 250 de Rouen (du 13 au 19 avril), la demi‐finaliste en titre à Roland‐Garros a une nouvelle fois été contrainte de déclarer forfait, a annoncé ce jeudi l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi normand.

« Loïs Boisson est contrainte de déclarer forfait pour l’Open Capfinances Rouen Métropole 2026. Actuellement en phase de reprise, elle ne sera pas en mesure de parti­ciper au tournoi. Nous lui souhai­tons un prompt rétablissement. »

Loïs Boisson est contrainte de déclarer forfait pour l’Open Capfinances Rouen Métropole 2026.



Actuellement en phase de reprise, elle ne sera pas en mesure de parti­ciper au tournoi.



Nous lui souhai­tons un prompt réta­blis­se­ment 🤍 pic.twitter.com/TImesi124g — Open Capfinances Rouen Métropole (@OpenRouen) April 9, 2026

Un énième coup dur pour la Française, qui n’a plus joué sur le circuit depuis son abandon au troi­sième tour du WTA 1000 de Pékin le 29 septembre 2025.

Une mauvaise nouvelle qui inter­vient quelques jours après un message plutôt rassu­rant de sa part dans lequel elle poin­tait égale­ment des dysfonc­tion­ne­ments à propos de sa bles­sure.

Cap désor­mais sur le tournoi Madrid (du 21 avril au 3 mai) pour Loïs, qui espérons‐le, sera enfin en mesure de s’ali­gner sur un court, à un mois tout juste de Roland‐Garros. Le temps presse…