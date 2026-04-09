La coupe commence à être pleine pour Loïs Boisson.
Alors qu’elle devait effectuer son retour à la compétition la semaine prochaine à l’occasion du WTA 250 de Rouen (du 13 au 19 avril), la demi‐finaliste en titre à Roland‐Garros a une nouvelle fois été contrainte de déclarer forfait, a annoncé ce jeudi l’organisation du tournoi normand.
« Loïs Boisson est contrainte de déclarer forfait pour l’Open Capfinances Rouen Métropole 2026. Actuellement en phase de reprise, elle ne sera pas en mesure de participer au tournoi. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. »
Loïs Boisson est contrainte de déclarer forfait pour l’Open Capfinances Rouen Métropole 2026.— Open Capfinances Rouen Métropole (@OpenRouen) April 9, 2026
Actuellement en phase de reprise, elle ne sera pas en mesure de participer au tournoi.
Nous lui souhaitons un prompt rétablissement 🤍 pic.twitter.com/TImesi124g
Un énième coup dur pour la Française, qui n’a plus joué sur le circuit depuis son abandon au troisième tour du WTA 1000 de Pékin le 29 septembre 2025.
Une mauvaise nouvelle qui intervient quelques jours après un message plutôt rassurant de sa part dans lequel elle pointait également des dysfonctionnements à propos de sa blessure.
Cap désormais sur le tournoi Madrid (du 21 avril au 3 mai) pour Loïs, qui espérons‐le, sera enfin en mesure de s’aligner sur un court, à un mois tout juste de Roland‐Garros. Le temps presse…
Publié le jeudi 9 avril 2026 à 12:40