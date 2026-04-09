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Loïs Boisson, le cauchemar continue

Par
Thomas S
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La coupe commence à être pleine pour Loïs Boisson.

Alors qu’elle devait effec­tuer son retour à la compé­ti­tion la semaine prochaine à l’oc­ca­sion du WTA 250 de Rouen (du 13 au 19 avril), la demi‐finaliste en titre à Roland‐Garros a une nouvelle fois été contrainte de déclarer forfait, a annoncé ce jeudi l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi normand. 

« Loïs Boisson est contrainte de déclarer forfait pour l’Open Capfinances Rouen Métropole 2026. Actuellement en phase de reprise, elle ne sera pas en mesure de parti­ciper au tournoi. Nous lui souhai­tons un prompt rétablissement. »

Un énième coup dur pour la Française, qui n’a plus joué sur le circuit depuis son abandon au troi­sième tour du WTA 1000 de Pékin le 29 septembre 2025.

Une mauvaise nouvelle qui inter­vient quelques jours après un message plutôt rassu­rant de sa part dans lequel elle poin­tait égale­ment des dysfonc­tion­ne­ments à propos de sa bles­sure.

Cap désor­mais sur le tournoi Madrid (du 21 avril au 3 mai) pour Loïs, qui espérons‐le, sera enfin en mesure de s’ali­gner sur un court, à un mois tout juste de Roland‐Garros. Le temps presse… 

Publié le jeudi 9 avril 2026 à 12:40

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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