Alors que l’échéance de l’Open d’Australie se rapproche et que le direc­teur du tournoi, Craig Tiley, a déclaré que très peu d’exemp­tion médi­cale serait accordée, on apprend que 85% des 100 premières joueuses mondiales sont complè­te­ment vacci­nées, d’après les derniers chiffres publiés en fin de semaine dernière par la WTA.

Quid alors de ces 15 joueuses du top 100 qui ne pour­ront très proba­ble­ment pas parti­ciper au premier Grand Chelem de l’année ?

Si une vacci­na­tion de dernière minute est encore possible, on se demande bien à quel moment ces joueuses récal­ci­trantes vont annoncer leur forfait à l’instar de l’es­poir austra­lienne Olivia Gadecki, qui a refusé de rece­voir la fameuse injec­tion. On peut égale­ment citer l’exemple de la Hongroise Timea Babos qui s’est elle insurgée contre la poli­tique anti‐covid très dras­tique de l’Australie même si elle n’a pas évoqué son statut vaccinal.

Chez les hommes, le Français Pierre‐Hugues Herbert est pour l’ins­tant le seul joueur à être sorti du bois…