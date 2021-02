Et de 9 de plus ! Les ren­contres d’ATP Cup met­tant aux prises la Serbie à l’Allemagne, l’Espagne à la Grèce, et l’Autriche à nos Bleus viennent donc s’a­jou­ter aux 67 déjà pré­vues via les dif­fé­rents tour­nois pré­pa­ra­toires à l’Open d’Australie. De quoi s’of­frir un véri­table pla­teau de roi, avec Djokovic‐Zverev, Bautista‐Agut‐Tsitsipas, ou encore Thiem‐Monfils.

Mais les tour­nois ne sont pas non plus en reste avec le retour de Stan Wawrinka, Félix Auger‐Aliassime, Serena Williams et Naomi Osaka sur les courts… Un hui­tièmes de finales Kyrgios‐Borna Coric qui s’an­nonce explo­sif… Et déjà une affiche de Grand Chelem en quarts‐de‐finale entre l’Ukrainienne Elina Svitolina (n°5) et la Belge Elise Mertens (n°20).

Allez, vive­ment demain !