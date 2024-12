Copyright Photo : Marie Médrinal @proelletennis

Ce jeudi 28 novembre, à Roland‐Garros, l’ensemble de la famille du tennis trico­lore s’était donné rendez‐vous pour la 7e édition des Trophées du Tennis Féminin orga­nisée par ProElle, l’association des joueuses profes­sion­nelles fran­çaises de tennis.

Plus de 170 personnes étaient présentes dont Amélie Oudéa Castera, ancienne ministre des sports et des Jeux Oympiques et Paralympiques, Gilles Morreton, le président de la Fédération fran­çaise de Tennis, Julien Benneteau, Nicolas Mahut, et bien sûr, Alizé Cornet, qui a reçu un prix d’honneur.

« Je suis très heureuse car l’évènement ne cesse de monter en puis­sance chaque année « , a notam­ment expliqué Mathilde Johansson tandis que Gilles Morreton a commencé sa prise de parole en évoquant Tennis Pro, le syndicat des messieurs. « Ils devraient s’inspirer de vous car cette initia­tive est plus que réussie, nous n’avons pas toujours le temps de nous retrouver comme cela en famille. »

Voici le palmarès 2024 :

Prix Meilleure Performance WTA 2024 : Diane Parry

Prix Meilleure Progression WTA 2024 : Loïs Boisson

Prix Meilleur Espoir Féminin U18 2024 : Ksenia Efremova

Classement CNGT 2024 : 1ère place : Manon Arcangioli (doublé, titrée en 2023) – numéro 41 fran­çaise, 2ème place : Irina Ramialison – numéro 37 fran­çaise 3ème place : Gaelle Desperrier – numéro 34 fran­çaise

Prix Tournoi National Féminin 2024 : Iris Tennis Club Lambersart (HDF)

Prix Engie 2024 du Club au Service des Femmes : TC Vitryat (GDE)

Prix 2024 tournoi ITF W15&35 : Tournoi ITF de l’Ile-aux-Loups, W15 de Nogent sur Marne

Prix 2024 tournoi ITF W50 & + : Ladies Open Calvi Eaux de Zilia, W50+H Calvi

Prix 2024 tournoi WTA : Trophée Clarins, WTA125 Lagardère Paris Racing

Trophée d’honneur : Alizé Cornet