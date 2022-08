À 15 ans, la Tchèque Brenda Fruhvirtova affole déjà les compteurs

Dans la famille Fruhvirtova, nous deman­dons Brenda.

Après la rapide éclo­sion de sa grande soeur, Linda, 17 ans et déjà 158e mondiale, Brenda, consi­dérée comme encore meilleure que son aînée, fait de plus en plus parler d’elle ces dernières semaines.

Née en 2007 et seule­ment âgée de 15 ans, la jeune tchèque est tout simple­ment en train de se balader sur le circuit ITF. Ce dimanche, en Hongrie, elle a décroché son troi­sième titre de rang, le tout sans perdre un seul set du tournoi.

Classée cette semaine à la 318e place mondiale, Brenda a déjà remporté cinq trophée cette saison en ITF et possède un bilan assez dingue de 33 victoires pour 6 défaites depuis ses débuts chez les professionnelles.

Remember that name :

🇨🇿 Brenda Fruhvirtova



Age : 15 years

Pro Touraments played : 11 (33 wins 6 loses)

Titles : 5 🏆🏆🏆🏆🏆

WTA Ranking : 318 pic.twitter.com/fQt5GSQ87t — Alex Jaime (@Alexjc84) August 21, 2022

La prochaine étape devrait certai­ne­ment être le circuit Challenger où elle sera parti­cu­liè­re­ment scrutée.