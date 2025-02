Pour ceux qui se posent la ques­tion, non, Venus Williams n’est pas à la retraite. Si l’Américaine n’a joué que 16 petits matchs offi­ciels depuis août 2021 (trois victoires) dont seule­ment deux en 2024, elle n’a toujours pas abdiqué.

La preuve, elle a même reçu une wild card pour disputer le tableau prin­cipal du WTA 1000 d’Indian Wells (du 5 au 16 mars), comme l’année dernière.

Venus Williams will be making her 10th appea­rance in Tennis Paradise 👏#TennisParadise pic.twitter.com/wTJo626Z74