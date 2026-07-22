Officiellement retraitée des courts depuis le mois de mars 2024, Camila Giorgi, âgée de 34 ans, a annoncé son désir de revenir à la compé­ti­tion. Sauf que l’Italienne et ex‐26e mondiale est actuel­le­ment enceinte de trois mois, ce qui signifie qu’elle ne reviendra pas sur le circuit avant au moins 6 mois, au minimum.

Mais selon elle, la récu­pé­ra­tion après l’ac­cou­che­ment ne sera pas un problème puis­qu’elle se tient déjà prête.

« Je m’entraîne sérieu­se­ment depuis quelques mois. J’ai même un prépa­ra­teur physique, j’ai toute une équipe à mes côtés. Étant enceinte, je suis suivie par plusieurs méde­cins, ce qui est essen­tiel, car le bébé et son bien‐être passent avant tout. Ensuite, j’ai un programme très struc­turé en vue de mon retour. Je n’aime pas agir par instinct, en dehors du terrain. Je veux que tout se fasse de manière logique et selon un programme précis. Je m’entraîne actuel­le­ment, puis il y aura bien sûr une période assez courte pendant laquelle je ne pourrai pas le faire, celle de la récu­pé­ra­tion après l’accouchement, mais je ne pense pas avoir de mal à retrouver la forme puisque je m’entraîne environ trois heures par jour », a t‑elle déclaré dans une inter­view accordée à la Gazzetta dello Sport.