Officiellement retraitée des courts depuis le mois de mars 2024, Camila Giorgi, âgée de 34 ans, a annoncé son désir de revenir à la compétition. Sauf que l’Italienne et ex‐26e mondiale est actuellement enceinte de trois mois, ce qui signifie qu’elle ne reviendra pas sur le circuit avant au moins 6 mois, au minimum.
Mais selon elle, la récupération après l’accouchement ne sera pas un problème puisqu’elle se tient déjà prête.
« Je m’entraîne sérieusement depuis quelques mois. J’ai même un préparateur physique, j’ai toute une équipe à mes côtés. Étant enceinte, je suis suivie par plusieurs médecins, ce qui est essentiel, car le bébé et son bien‐être passent avant tout. Ensuite, j’ai un programme très structuré en vue de mon retour. Je n’aime pas agir par instinct, en dehors du terrain. Je veux que tout se fasse de manière logique et selon un programme précis. Je m’entraîne actuellement, puis il y aura bien sûr une période assez courte pendant laquelle je ne pourrai pas le faire, celle de la récupération après l’accouchement, mais je ne pense pas avoir de mal à retrouver la forme puisque je m’entraîne environ trois heures par jour », a t‑elle déclaré dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport.
Publié le mercredi 22 juillet 2026 à 15:45