Elle avait d’abord annoncé, début avril, espérer jouer l’US Open, puis elle parlait de Wimbledon la semaine dernière après l’an­nonce offi­cielle de sa guérison d’un lymphome de Hodgkin. C’est désor­mais Roland‐Garros que vise l’hé­roïque Carla Suarez Navarro ! Apparue hier à l’en­trai­ne­ment à Madrid, en pleine forme, elle semble effec­ti­ve­ment se préparer à la terre battue. Ce serait une magni­fique nouvelle de la voir à Paris, dans un mois.

« J’ai eue Francesca Schiavone (guérie d’un cancer en 2019) deux ou trois fois au télé­phone. Elle m’a calmée, m’a racontée son parcours à elle, m’a expli­quée comment elle en était sortie. Elle m’a donnée du courage en ne niant pas que ce serait des mois diffi­ciles, mais qu’au bout du compte il y aurait la lumière. Pas ques­tion de dire au revoir depuis une chambre d’hô­pital. Je veux terminer sur un court de tennis, raquette à la main. »

« Je me suis mis assez vite en tête l’ob­jectif des Jeux Olympiques. J’ai recom­mencé à taper la balle dès le mois de décembre. C’était tout doux, avec des balles pour enfants, plus molles. J’ai recom­mencé à m’en­traîner à peu près norma­le­ment depuis le 1er mars. Tennis le matin, physique l’après‐midi. Maintenant je peux taper pendant une heure et demie. Ça manque encore un peu d’en­du­rance, mais ça va. Au niveau des sensa­tions avec la balle, fran­che­ment, zéro problème. Le programme idéal, dans ma tête, c’est Roland‐Garros, Wimbledon, les JO, l’US Open, et basta. Je suis à 100 % sûre que j’ar­rê­terai après, quels que soient les résultats. »