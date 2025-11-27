Victime d’une déchirure au quadriceps gauche fin septembre à Pékin, où elle avait dû abandonner au troisième tour, Loïs Boisson avait annoncé quelques semaines plus tard sa fin de saison.
Rassurante ce mercredi au micro de Tennis Actu, la numéro 1 française, 36e mondiale, s’est montrée impatiente de démarrer la saison 2026.
« J’ai bien récupéré de cette blessure en Asie. D’abord, j’ai pris quelques jours de repos. Ensuite, j’ai commencé la présaison. Et là, j’ai juste dû faire une petite PRP (Une infiltration de Plasma Riche en Plaquettes issue de son propre sang au niveau d’une zone douloureuse) dans le genou pour enlever quelques petites douleurs, mais tout se passe très bien. Normalement, je vais continuer la présaison à partir du début de semaine prochaine, à Barcelone. Vivement 2026, clairement ! On va continuer de bien préparer ça, bien commencer la saison. Il nous reste un mois ici et après on part là‐bas. »
Publié le jeudi 27 novembre 2025 à 10:40