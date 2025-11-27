Victime d’une déchi­rure au quadri­ceps gauche fin septembre à Pékin, où elle avait dû aban­donner au troi­sième tour, Loïs Boisson avait annoncé quelques semaines plus tard sa fin de saison.

Rassurante ce mercredi au micro de Tennis Actu, la numéro 1 fran­çaise, 36e mondiale, s’est montrée impa­tiente de démarrer la saison 2026.

« J’ai bien récu­péré de cette bles­sure en Asie. D’abord, j’ai pris quelques jours de repos. Ensuite, j’ai commencé la présaison. Et là, j’ai juste dû faire une petite PRP (Une infil­tra­tion de Plasma Riche en Plaquettes issue de son propre sang au niveau d’une zone doulou­reuse) dans le genou pour enlever quelques petites douleurs, mais tout se passe très bien. Normalement, je vais conti­nuer la présaison à partir du début de semaine prochaine, à Barcelone. Vivement 2026, clai­re­ment ! On va conti­nuer de bien préparer ça, bien commencer la saison. Il nous reste un mois ici et après on part là‐bas. »