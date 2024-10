Accusée par certains fans de racisme anti‐asiatique après la publi­ca­tion d’une photo sur ses réseaux sociaux sur laquelle elle se tirait les yeux avec des baguettes en marge du tournoi de Wuhan, Paula Badosa, après avoir fina­le­ment déclaré forfait pour le tournoi chinois suite à la polé­mique, a tenu à répondre à un inter­naute qui l’avait épinglé.

« Vous me connaissez pour dire ce genre de choses ? Pour qui vous prenez‐vous pour me juger sans même me connaître ? Je pense que cela prouve davan­tage la personne que vous êtes que moi. Si vous me connais­siez un peu, vous sauriez que je suis le genre de personne qui essaie de trouver de l’hu­mour dans la néga­ti­vité. Parce que les gens comme toi apportent trop de néga­ti­vité dans ce monde, j’es­saie de renverser la situa­tion. Parce que toutes ces brimades sont insen­sées et ridi­cules. L’histoire s’est terminée lorsque je me suis excusé et que j’ai assumé l’en­tière respon­sa­bi­lité de la situa­tion. Allez de l’avant. Jésus. C’est vrai­ment fati­gant de voir constam­ment de la haine et des critiques sur les médias sociaux. J’ai eu un problème, OUI. Mais après cela, les gens et les fans en Chine m’ont traité de façon incroyable. Parce qu’ils comprennent que les gens peuvent se tromper, le recon­naissent et se corrigent pour être meilleurs la prochaine fois et avoir une autre chance. Cela me blesse vrai­ment parce que je ne suis pas ce genre de personne et cela me blesse que des inconnus parlent de moi de cette façon. C’est vrai­ment insensé et inac­cep­table. Je n’y ai jamais prêté atten­tion et je n’ai jamais répondu. Mais trop c’est trop. »