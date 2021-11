La dispa­ri­tion de Peng Shuai commence à prendre, enfin, des propor­tions assez énormes.

Si Roger Federer, Rafael Nadal ou Serena Williams ne sont malheu­reu­se­ment pas encore sortis du silence, Novak Djokovic, Naomi Osaka et d’autres ont exprimé leur inquié­tude. Mercredi, la Japonaise se disait « choquée par la situation ».

La Chine a mis très peu de temps à réagir. Selon les infor­ma­tions de Nikkei, Naomi Osaka a en effet été censurée sur Weibo, le « Twitter chinois », quelques heures après avoir écrit son message avec le hashtag WhereIsPengShuai.

Pour rappel, Peng Shuai n’a plus donné de nouvelles depuis deux semaines et son accu­sa­tion de viol contre un ancien vice‐Premier ministre chinois. Et l’étrange mail, censé être rassu­rant, dont l’an­cienne 14e joueuse mondiale serait à l’ori­gine, n’a dupé ni Steve Simon, le boss de la WTA, ni personne.