Plus les heures passent et plus la mobi­li­sa­tion autour de la dispa­ri­tion de Peng Shuai se renforce. Ce vendredi, c’est même le minis­tère des Affaires étran­gères fran­çais qui a publié un commu­niqué dans lequel il se dit inquiet de la situa­tion de l’an­cienne numéro une mondiale en double.

« Nous sommes préoc­cupés par l’ab­sence d’in­for­ma­tions sur la situa­tion de la joueuse de tennis Peng Shuai, qui inquiète la commu­nauté inter­na­tio­nale et les milieux spor­tifs », a précisé le Quai d’Orsay dans un communiqué.

Si ces décla­ra­tions n’au­ront peut‐être pas d’im­pact direct sur les diri­geants chinois, elles permettent néan­moins de mettre une certaine pres­sion média­tique sur la Chine à quelques semaines seule­ment du début des Jeux olym­piques d’hiver prévus à Pékin du 4 au 20 février 2022.