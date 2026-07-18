Éliminée au troi­sième tour de Wimbledon, où elle était tenante du titre, Iga Swiatek n’a remporté aucun titre en 2026.

Après Kim Clijsters, c’est au tour de l’an­cienne numéro 2 mondial, Agnieszka Radwanska, inter­rogée par Tennis365, de tenter d’ex­pli­quer la mauvaise passe que traverse sa compa­triote polonaise.

« Je pense qu’elle essaie diffé­rentes choses pour s’améliorer sur le court et pour vrai­ment montrer sur le terrain ce qu’elle fait à l’entraînement. Mentalement et physi­que­ment, elle a tout ce qu’il faut. Elle est toujours capable de jouer un excellent tennis, et je pense qu’elle le montre encore sur le court. Mais le problème, c’est qu’elle connaît beau­coup de hauts et de bas pendant le match, et évidem­ment, quand on est au sommet et qu’on veut remporter des tour­nois, ces hauts et ces bas ne doivent durer qu’un court instant. On ne peut pas perdre deux jeux comme ça, sans être présente menta­le­ment. Je pense que si elle parvient à recti­fier ça, et je pense qu’elle y arri­vera, on la verra remporter des titres, c’est certain. »