Éliminée au troisième tour de Wimbledon, où elle était tenante du titre, Iga Swiatek n’a remporté aucun titre en 2026.
Après Kim Clijsters, c’est au tour de l’ancienne numéro 2 mondial, Agnieszka Radwanska, interrogée par Tennis365, de tenter d’expliquer la mauvaise passe que traverse sa compatriote polonaise.
« Je pense qu’elle essaie différentes choses pour s’améliorer sur le court et pour vraiment montrer sur le terrain ce qu’elle fait à l’entraînement. Mentalement et physiquement, elle a tout ce qu’il faut. Elle est toujours capable de jouer un excellent tennis, et je pense qu’elle le montre encore sur le court. Mais le problème, c’est qu’elle connaît beaucoup de hauts et de bas pendant le match, et évidemment, quand on est au sommet et qu’on veut remporter des tournois, ces hauts et ces bas ne doivent durer qu’un court instant. On ne peut pas perdre deux jeux comme ça, sans être présente mentalement. Je pense que si elle parvient à rectifier ça, et je pense qu’elle y arrivera, on la verra remporter des titres, c’est certain. »
Publié le samedi 18 juillet 2026 à 15:18