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Agnieszka Radwanska : « Iga Swiatek doit recti­fier ce problème si elle veut à nouveau remporter des titres »

Par
Baptiste Mulatier
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United 2026 - Sydney - 08/01/2026 -

Éliminée au troi­sième tour de Wimbledon, où elle était tenante du titre, Iga Swiatek n’a remporté aucun titre en 2026. 

Après Kim Clijsters, c’est au tour de l’an­cienne numéro 2 mondial, Agnieszka Radwanska, inter­rogée par Tennis365, de tenter d’ex­pli­quer la mauvaise passe que traverse sa compa­triote polonaise. 

« Je pense qu’elle essaie diffé­rentes choses pour s’améliorer sur le court et pour vrai­ment montrer sur le terrain ce qu’elle fait à l’entraînement. Mentalement et physi­que­ment, elle a tout ce qu’il faut. Elle est toujours capable de jouer un excellent tennis, et je pense qu’elle le montre encore sur le court. Mais le problème, c’est qu’elle connaît beau­coup de hauts et de bas pendant le match, et évidem­ment, quand on est au sommet et qu’on veut remporter des tour­nois, ces hauts et ces bas ne doivent durer qu’un court instant. On ne peut pas perdre deux jeux comme ça, sans être présente menta­le­ment. Je pense que si elle parvient à recti­fier ça, et je pense qu’elle y arri­vera, on la verra remporter des titres, c’est certain. »

Publié le samedi 18 juillet 2026 à 15:18

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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