Opérée du genou en novembre 2022 et absente du circuit pendant de longs mois (seule­ment 11 matchs disputés en 2023 dont sept en Challenger), Alja Tomljanovic, ancienne 32e joueuse mondiale et désor­mais classée 291e, a accordé une inter­view au quoti­dien The Age dans laquelle elle raconte avoir douté de sa capa­cité à revenir au plus haut niveau.

« Je me deman­dais et je ne savais pas si je serais un jour capable de revenir et d’être physi­que­ment capable de faire ce que j’at­tends de moi‐même et ce qui est simple­ment néces­saire pour jouer à haut niveau. J’y ai beau­coup réfléchi cette année, simple­ment parce que j’avais telle­ment de temps pour réflé­chir. Et la raison pour laquelle j’y ai pensé, c’était juste pour me rappeler que je l’avais déjà fait et simple­ment ressentir cela et croire que je pouvais le refaire. Tout ce que j’ai à faire, c’est d’être en bonne santé. Je pense que cela m’a permis de conti­nuer parce que je ne veux pas simple­ment le répéter, je veux aller plus loin. La faim est donc proba­ble­ment plus présente que jamais. »