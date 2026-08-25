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Alerte pour Loïs Boisson à quelques jours du début de l’US Open

Par
Baptiste Mulatier
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Alors qu’elle venait de perdre le premier set 6–1 contre l’Américaine Capucine Jauffret (847e mondiale) au premier tour du WTA 125 de Philadelphie, Loïs Boisson a décidé de jeter l’éponge.

L’agent de la Française, Jonathan Dasnières de Veigy, évoque une « légère torsion de la cheville » et un abandon « juste par sécu­rité », selon une infor­ma­tion relayée par 20 Minutes.

Aujourd’hui 236e mondiale, la joueuse de 23 ans a cinq jours devant elle pour récu­pérer au mieux avant le début de l’US Open (30 août au 13 septembre). 

Publié le mardi 25 août 2026 à 10:25

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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