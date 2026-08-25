Alors qu’elle venait de perdre le premier set 6–1 contre l’Américaine Capucine Jauffret (847e mondiale) au premier tour du WTA 125 de Philadelphie, Loïs Boisson a décidé de jeter l’éponge.

L’agent de la Française, Jonathan Dasnières de Veigy, évoque une « légère torsion de la cheville » et un abandon « juste par sécu­rité », selon une infor­ma­tion relayée par 20 Minutes.

BOISSON ABANDONNE 🥶



Opposé à Capucine Jauffret (n°847), Lois Boisson cède la première manche et jette l’éponge au 1er tour du WTA 125 de Philadelphie. 🇫🇷❌ pic.twitter.com/2VS5hLukY9 — Avantage Tennis 🎾 (@AvantageTennis_) August 24, 2026

Aujourd’hui 236e mondiale, la joueuse de 23 ans a cinq jours devant elle pour récu­pérer au mieux avant le début de l’US Open (30 août au 13 septembre).