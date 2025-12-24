Invité à prononcer ses voeux pour le tennis espagnol en 2026, dans une vidéo diffusée par Eurosport, Alex Corretja a décidé de miser sur un retour en trombe de Paula Badosa, à condition évidemment que son dos et les blessures la laissent enfin tranquille.
⚠️ « El tenis español necesita a @paulabadosa »— Eurosport.es (@Eurosport_ES) December 23, 2025
🎙️ @alexcorretja74 analiza cómo puede ser el 2026 de la tenista española y manda sus deseos de que esté físicamente a tope para el nuevo año pic.twitter.com/31GdhWQsZo
« Le tennis féminin espagnol a besoin de Badosa, c’est la grande figure de proue, la joueuse la plus talentueuse et la plus charismatique, et j’espère qu’elle sera en bonne forme physique et qu’elle trouvera un bon équilibre pour pouvoir bien jouer, tant sur le plan tennistique que mental. Je pense que Paula est une joueuse destinée à remporter un grand titre, à atteindre le niveau dont elle rêve, et elle ne pourra y parvenir que si elle n’est pas blessée et ne connaît pas trop de hauts et de bas. Je pense que, dans son esprit, elle a toujours pensé et rêvé qu’elle allait atteindre un niveau que les autres ne peuvent même pas imaginer, et je pense qu’elle en est capable. »
Publié le mercredi 24 décembre 2025 à 13:58