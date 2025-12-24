AccueilWTAAlex Corretja en pince toujours pour cette joueuse : "Je pense qu'elle...
WTA

Alex Corretja en pince toujours pour cette joueuse : « Je pense qu’elle est destinée à remporter un grand titre, à atteindre le niveau dont elle rêve, et elle ne pourra y parvenir que si elle n’est pas blessée »

Thomas S
Par Thomas S

-

0

Invité à prononcer ses voeux pour le tennis espa­gnol en 2026, dans une vidéo diffusée par Eurosport, Alex Corretja a décidé de miser sur un retour en trombe de Paula Badosa, à condi­tion évidem­ment que son dos et les bles­sures la laissent enfin tranquille. 

« Le tennis féminin espa­gnol a besoin de Badosa, c’est la grande figure de proue, la joueuse la plus talen­tueuse et la plus charis­ma­tique, et j’es­père qu’elle sera en bonne forme physique et qu’elle trou­vera un bon équi­libre pour pouvoir bien jouer, tant sur le plan tennis­tique que mental. Je pense que Paula est une joueuse destinée à remporter un grand titre, à atteindre le niveau dont elle rêve, et elle ne pourra y parvenir que si elle n’est pas blessée et ne connaît pas trop de hauts et de bas. Je pense que, dans son esprit, elle a toujours pensé et rêvé qu’elle allait atteindre un niveau que les autres ne peuvent même pas imaginer, et je pense qu’elle en est capable. »

Publié le mercredi 24 décembre 2025 à 13:58

Article précédent
La tenue de Jannik Sinner pour l’Open d’Australie dévoilée, et ça pique un peu les yeux…

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.