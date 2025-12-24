Invité à prononcer ses voeux pour le tennis espa­gnol en 2026, dans une vidéo diffusée par Eurosport, Alex Corretja a décidé de miser sur un retour en trombe de Paula Badosa, à condi­tion évidem­ment que son dos et les bles­sures la laissent enfin tranquille.

⚠️ « El tenis español nece­sita a @paulabadosa »



🎙️ @alexcorretja74 analiza cómo puede ser el 2026 de la tenista española y manda sus deseos de que esté físi­ca­mente a tope para el nuevo año pic.twitter.com/31GdhWQsZo — Eurosport.es (@Eurosport_ES) December 23, 2025

« Le tennis féminin espa­gnol a besoin de Badosa, c’est la grande figure de proue, la joueuse la plus talen­tueuse et la plus charis­ma­tique, et j’es­père qu’elle sera en bonne forme physique et qu’elle trou­vera un bon équi­libre pour pouvoir bien jouer, tant sur le plan tennis­tique que mental. Je pense que Paula est une joueuse destinée à remporter un grand titre, à atteindre le niveau dont elle rêve, et elle ne pourra y parvenir que si elle n’est pas blessée et ne connaît pas trop de hauts et de bas. Je pense que, dans son esprit, elle a toujours pensé et rêvé qu’elle allait atteindre un niveau que les autres ne peuvent même pas imaginer, et je pense qu’elle en est capable. »