Nouvelle star du circuit féminin grâce à sa progression au classement (actuelle 18e mondiale), son titre décroché à Washington cet été et l’incroyable engouement qu’elle suscite auprès des fans du monde entier, Alexandra Eala est désormais beaucoup sollicitée par les médias.
Invitée à se prononcer sur la meilleure joueuse de tous les temps lors d’une entrevue avec Channel News Asia sur Instagram, la Philippine n’est pas parvenue à trancher entre Serena Williams, qu’elle considère comme la plus grande, et Maria Sharapova, sa joueuse préférée.
« Serena Williams ou Maria Sharapova. Serena est tout simplement la plus grande de tous les temps. Et Maria est quelqu’un que j’admire depuis que je suis toute petite. »
Publié le samedi 19 septembre 2026 à 16:40