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Alexandra Eala hésite sur la GOAT du tennis féminin : « L’une est tout simple­ment la plus grande de tous les temps. Et l’autre est quelqu’un que j’admire depuis que je suis toute petite »

Par
Thomas S
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Nouvelle star du circuit féminin grâce à sa progres­sion au clas­se­ment (actuelle 18e mondiale), son titre décroché à Washington cet été et l’in­croyable engoue­ment qu’elle suscite auprès des fans du monde entier, Alexandra Eala est désor­mais beau­coup solli­citée par les médias. 

Invitée à se prononcer sur la meilleure joueuse de tous les temps lors d’une entrevue avec Channel News Asia sur Instagram, la Philippine n’est pas parvenue à tran­cher entre Serena Williams, qu’elle consi­dère comme la plus grande, et Maria Sharapova, sa joueuse préférée. 

« Serena Williams ou Maria Sharapova. Serena est tout simple­ment la plus grande de tous les temps. Et Maria est quelqu’un que j’admire depuis que je suis toute petite. »

Publié le samedi 19 septembre 2026 à 16:40

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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