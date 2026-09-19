Nouvelle star du circuit féminin grâce à sa progres­sion au clas­se­ment (actuelle 18e mondiale), son titre décroché à Washington cet été et l’in­croyable engoue­ment qu’elle suscite auprès des fans du monde entier, Alexandra Eala est désor­mais beau­coup solli­citée par les médias.

Invitée à se prononcer sur la meilleure joueuse de tous les temps lors d’une entrevue avec Channel News Asia sur Instagram, la Philippine n’est pas parvenue à tran­cher entre Serena Williams, qu’elle consi­dère comme la plus grande, et Maria Sharapova, sa joueuse préférée.

« Serena Williams ou Maria Sharapova. Serena est tout simple­ment la plus grande de tous les temps. Et Maria est quelqu’un que j’admire depuis que je suis toute petite. »