Dans le dernier épisode du podcast « Inside‐in », dont les propos sont relayés par Punto de Break, l’an­cienne joueuse améri­caine Alexandra Stevenson, aujourd’hui obser­va­trice, a noté deux axes d’amé­lio­ra­tion clairs dans le jeu de Coco Gauff, 3e mondiale et double lauréate en Grand Chelem.

« C’est une très bonne athlète, mais tech­ni­que­ment, il y a des problèmes avec ses mouve­ments et j’es­père que MacMillan est en train de les résoudre (le biomé­ca­ni­cien qui a travaillé avec Sabalenka et rejoint son équipe l’été dernier, ndlr). Je ne l’ai pas vue s’en­traîner, mais tech­ni­que­ment, il y a des choses qu’elle devrait pouvoir corriger immé­dia­te­ment. À l’en­traî­ne­ment, cela ne signifie pas qu’elle est sous pres­sion : le service et le coup droit vont de pair, donc le coup droit a été travaillé en premier, mais je pense que c’est le service qui aurait dû être corrigé en premier. Je pense qu’ils auraient dû s’at­ta­quer au service, puis essayer le coup droit, car quand vous n’avez pas de service et que vous le perdez, vous perdez votre coup droit. Ils ont fait l’in­verse, mais ils y travaillent et elle continue à battre les filles, car sur le circuit féminin, le service est actuel­le­ment un problème. »