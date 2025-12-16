Dans le dernier épisode du podcast « Inside‐in », dont les propos sont relayés par Punto de Break, l’ancienne joueuse américaine Alexandra Stevenson, aujourd’hui observatrice, a noté deux axes d’amélioration clairs dans le jeu de Coco Gauff, 3e mondiale et double lauréate en Grand Chelem.
« C’est une très bonne athlète, mais techniquement, il y a des problèmes avec ses mouvements et j’espère que MacMillan est en train de les résoudre (le biomécanicien qui a travaillé avec Sabalenka et rejoint son équipe l’été dernier, ndlr). Je ne l’ai pas vue s’entraîner, mais techniquement, il y a des choses qu’elle devrait pouvoir corriger immédiatement. À l’entraînement, cela ne signifie pas qu’elle est sous pression : le service et le coup droit vont de pair, donc le coup droit a été travaillé en premier, mais je pense que c’est le service qui aurait dû être corrigé en premier. Je pense qu’ils auraient dû s’attaquer au service, puis essayer le coup droit, car quand vous n’avez pas de service et que vous le perdez, vous perdez votre coup droit. Ils ont fait l’inverse, mais ils y travaillent et elle continue à battre les filles, car sur le circuit féminin, le service est actuellement un problème. »
Publié le mardi 16 décembre 2025 à 13:44