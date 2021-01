Actuelle 33e joueuse mondiale, Ekaterina Alexandrova a connu un parcours semé d’embûches. Entre sacrifices et échecs, la Russe de 26 ans est finalement parvenue, grâce à une grosse détermination et beaucoup de travail, à devenir une joueuse professionnelle reconnue. Au cours d’un entretien avec le célèbre BehindTheRacquet, la native de Tcheliabinsk s’est confiée sur ses débuts difficiles.

« Mes parents ont tout donné pour que je puisse jouer au tennis. Ils ont sacrifié l’argent et la propriété. J’ai travaillé dur parce que c’était une période difficile pour ma famille et je voulais prouver que le tennis n’était pas inutile. Je me suis mis beaucoup de pression parce que je voulais changer notre situation. Je ne jouais pas bien et mes résultats étaient plutôt mauvais. C’était difficile car le monde du tennis est très instable. Je voulais arrêter de jouer au tennis et j’avais l’impression que ma carrière était un gaspillage d’argent parce que je n’étais pas assez bonne. J’ai perdu la motivation de pratiquer. Il aurait été facile de quitter et de trouver un autre emploi », a déclaré Alexandrova qui s’est accrochée pour finalement atteindre, en février 2020, le meilleur classement de sa carrière, à la 25e place mondiale.