Alizé Cornet court toujours après son septième titre en carrière. Elle s’est inclinée lour­de­ment dimanche en finale à Monastir au Maroc contre Elise Mertens (2−6, 0–6). La Française n’a néan­moins pas voulu drama­tiser cette défaite et compte vite passer à autre chose.

« Dans deux heures, c’est bon, c’est digéré ! Je ne vais pas me pourrir la santé. Ce qui est horrible, c’est que je suis passée à côté. Je suis super déçue, mais en même temps, j’étais telle­ment loin de gagner. Je n’ai jamais touché du doigt la possi­bi­lité de gagner le titre. Je suis surtout déçue et frus­trée de ne pas avoir montré ce que je savais faire. Je vais peut‐être passer une soirée un peu nostal­gique. Mais dès demain, une nouvelle aven­ture commence et je pars au Mexique mardi. »

Prochaine étape pour la Alizé, le tournoi de Guadalajara du 17 au 23 octobre.