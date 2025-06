Alors qu’on vous annon­çait qu’il s’agis­sait sûre­ment du dernier match de la carrière d’Alizé Cornet suite à sa défaite au dernier tour des quali­fi­ca­tions de Wimbledon ce jeudi, cela semble se confirmer si l’on en croit ses propos receuillis après la rencontre par nos confrères de L’Équipe.

« C’était proba­ble­ment le dernier point de ma carrière, je ne sais pas. Je le fais vrai­ment à l’envie. Il y a peu de chances que je reparte sur le dur et que je fasse les qualifs de l’US Open. Le dur c’est une surface hyper exigeante et je ne sais pas si j’ai la foi. Est‐ce que je vais rejouer des petits tour­nois en fin d’année, juste pour le plaisir, ce n’est pas impos­sible, mais là tout de suite je n’en ai aucune idée. On va dire que pour le mois et demi à venir, c’est rideau. Mais pour le reste, il n’y a rien d’acté, je le fais vrai­ment à l’envie, en fonc­tion de ce que mon corps peut me donner aussi. Là, trois matches de suite sans journée de récu­pé­ra­tion, à 35 ans, je le sens. On ne peut pas se voiler la face, je n’ai plus le physique de mes 20 ans mais je fais avec ce que j’ai, c’est comme ça. »