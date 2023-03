Alizé Cornet nous a accordé une inter­view exclu­sive qui est désor­mais dispo­nible dans le numéro 84 de We Love Tennis Magazine ci‐dessous :

Dans cet entre­tien, la joueuse fran­çaise se livre avec beau­coup de sincé­rité. On a notam­ment abordé le sujet de l’en­trai­ne­ment et du travail. « J’ai toujours été une grosse travailleuse. Je pars du prin­cipe que l’on ne peut pas prétendre progresser s’il n’y a pas de travail derrière. Je devais faire mes heures. C’était une obses­sion. Je pense même que je m’entraînais beau­coup trop et que cela pouvait me rendre malheureuse. »