Alizé Cornet est la nouvelle capitaine de l’équipe de France de Billie Jean King Cup. Une reconversion express pour l’ex‐11ème mondiale, qui s’est exprimée au micro de la Fédération Française de tennis au sujet de ce nouveau challenge pour elle. Et Alizé a très clairement fait savoir qu’elle pensait à prendre ce rôle depuis déjà bien longtemps, ce qui la rend d’autant plus heureuse et déterminée pour la suite.
Alizé Cornet s’exprime à notre micro suite à sa nomination en tant que capitaine de l’équipe de France de Billie Jean King Cup et en tant que manager des équipes de France féminines 🎙️🇫🇷 pic.twitter.com/9eVJ9nPBPd— FFT (@FFTennis) November 6, 2025
« Rien que d’entendre dire le nom de mon nouveau statut, ça me donne des frissons, parce que c’était tout simplement un rêve pour moi. J’y pense depuis que j’ai environ 25 ans. Je savais que plus tard dans ma vie, j’allais un jour être capitaine. Pour moi c’était une évidence, d’un jour pouvoir transmettre mes valeurs et mon expérience dans une équipe, à des filles qui en ont besoin. Pour l’instant, je me suis fixé l’objectif de mettre en place ma philosophie dans le groupe, qui sera beaucoup basée sur l’humain, sur l’écoute, sur la bienveillance. Après il y a des objectifs sportifs qui vont en découler, mais forcément au début ce dont j’ai envie, c’est d’influer un souffle de solidarité et d’entraide dans l’équipe. »
Publié le jeudi 6 novembre 2025 à 13:45