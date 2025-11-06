AccueilWTAAlizé Cornet, nouvelle capitaine de l'équipe de France de Billie Jean King...
Alizé Cornet, nouvelle capi­taine de l’équipe de France de Billie Jean King Cup : « J’y pense depuis que j’ai 25 ans. Je savais que j’al­lais être capi­taine un jour »

Alizé Cornet est la nouvelle capi­taine de l’équipe de France de Billie Jean King Cup. Une recon­ver­sion express pour l’ex‐11ème mondiale, qui s’est exprimée au micro de la Fédération Française de tennis au sujet de ce nouveau chal­lenge pour elle. Et Alizé a très clai­re­ment fait savoir qu’elle pensait à prendre ce rôle depuis déjà bien long­temps, ce qui la rend d’au­tant plus heureuse et déter­minée pour la suite.

« Rien que d’en­tendre dire le nom de mon nouveau statut, ça me donne des fris­sons, parce que c’était tout simple­ment un rêve pour moi. J’y pense depuis que j’ai environ 25 ans. Je savais que plus tard dans ma vie, j’al­lais un jour être capi­taine. Pour moi c’était une évidence, d’un jour pouvoir trans­mettre mes valeurs et mon expé­rience dans une équipe, à des filles qui en ont besoin. Pour l’ins­tant, je me suis fixé l’ob­jectif de mettre en place ma philo­so­phie dans le groupe, qui sera beau­coup basée sur l’hu­main, sur l’écoute, sur la bien­veillance. Après il y a des objec­tifs spor­tifs qui vont en découler, mais forcé­ment au début ce dont j’ai envie, c’est d’in­fluer un souffle de soli­da­rité et d’en­traide dans l’équipe. »

Publié le jeudi 6 novembre 2025 à 13:45

