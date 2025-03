Retraitée depuis dix mois, et son dernier match à Roland‐Garros le 28 mai 2024, Alizé Cornet a annoncé lundi sa déci­sion de reprendre la compé­ti­tion. Elle parti­ci­pera dès la semaine prochaine au WTA 125 de la Bisbal d’Emporda, en Espagne (31 mars au 6 avril). La Française de 35 ans a donné les détails de son retour sur Instagram.

« Après 8 semaines d’en­traî­ne­ment intensif, me voilà bientôt de retour sur les courts. Même si ce n’est que pour quelques tour­nois, l’envie de jouer et l’ex­ci­ta­tion de la compé­ti­tion sont bel et bien au rendez‐vous. J’ai travaillé très fort pour mettre toutes les chances de mon côté mais j’ai surtout éprouvé un immense plaisir à le faire. Par amour du tennis, par désir de ce dernier frisson que j’es­père bien partager avec vous. Ma program­ma­tion prévi­sion­nelle sera consti­tuée de La Bisbal d’Emporda (WTA 125), l’Open Capfinances Rouen Metropole (WTA 250), et les quali­fi­ca­tions des WTA 1000 de Madrid et Rome. Pour la suite, je vous tien­drai au courant. »