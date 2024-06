Récemment de passage dans le podcast de France Inter, Mentionné.e, la néo‐retraitée, Alizé Cornet, a longue­ment évoqué le fléau du cybe­rhar­cè­le­ment lié aux parieurs frustrés.

Pour la Niçoise, tout a vrai­ment commencé lors­qu’a­près une défaite au premier tour du tournoi de Cluj en 2021, elle a décidé de dénoncer publi­que­ment cette pratique ignoble en publiant des dizaines de messages d’in­sultes et de menaces, dont certaines de viols et de morts.

« J’avais déjà reçu des menaces de viol par le passé, j’en ai reçues des centaines depuis ce jour‐là. Donc, en fait, cela fait partie de mon quoti­dien. Malheureusement, on s’ha­bitue à tout. Ça m’est arrivé, pendant mes matchs, d’y penser, de me dire que j’al­lais rece­voir des insultes, me faire traiter de tous les noms. Quand je parle à des gens et que j’ap­prends qu’ils sont parieurs, je me ferme complè­te­ment, et je ne peux plus leur parler. J’ai été telle­ment choquée. C’est une situa­tion complè­te­ment absurde. Je ne force personne à parier sur mes matchs et je ne garantis pas mes perfor­mances. J’ai des hauts et des bas, comme tous les athlètes. Au lieu de s’en prendre à eux‐mêmes, les parieurs s’en prennent aux joueurs. Je ne peux m’empêcher de penser aux jeunes qui doivent gérer ça au quoti­dien, dans une période de leur vie où ils se forgent une person­na­lité et où ils se forment en tant qu’ath­lète. Ça peut jouer sur l’image que l’on a de soi, et je me fais du souci eux. Si on est fragile et qu’on lit ce genre de commen­taires, c’est la destruc­tion assurée. »