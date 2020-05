Alizé Cornet a retrouvé le chemin des courts et cela la remplit de joie. Elle a posté une photo hier en ce sens sur son compte instagram. Alizé s’entraîne à la Mouratoglou Academy depuis des années. Elle risque de croiser d’autres champions vu que Stefanos Tsitispas y réside, mais aussi Popyrin, et surement bientôt les participants de l’UTS. Certains resteront sur place car cela sera plus facile logistiquement. On pense à Benoit Paire par exemple. On rappelle que l’UTS démarre le week-end du 13 Juin.