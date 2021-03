Toujours en acti­vité et actuel­le­ment classée 634e à la WTA, même si elle n’a plus joué depuis le 3 septembre 2020, Alizé Lim a offi­cia­lisé sa rela­tion avec l’an­cien basket­teur et actuel président de l’ASVEL, Tony Parker. Ancienne compagne de Jérémy Chardy et de Florent Manaudou, la Parisienne a cette fois choisi l’un des plus grands spor­tifs de l’his­toire du sport fran­çais avec l’an­cien numéro 9 des Bleus.

Reste désor­mais à savoir si, à 30 ans, elle va pour­suivre sa carrière ou simple­ment l’arrêter.