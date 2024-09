Ancienne 135e joueuse mondiale et actuelle 1401e, Alizé Lim, qui est égale­ment consul­tante pour diffé­rents médias, s’est récem­ment exprimé sur le podcast Inside‐In de Tennis Channel à propos de la nouvelle asso­cia­tion entre Naomi Osaka et Patrick Mouratoglou.

Un choix qui pour­rait s’avérer payant pour Alizé qui connaît bien les méthodes de l’en­traî­neur tricolore.

« Naomi Osaka en sait plus que nous. Elle le sent à l’intérieur et je pense que ce sera une belle asso­cia­tion avec Patrick Mouratoglou, pour être honnête. C’est telle­ment exci­tant de la regarder jouer. Elle appor­te­rait beau­coup au tennis féminin si elle pouvait revenir à son meilleur niveau. Ce sera inté­res­sant de voir ce que Patrick va faire tacti­que­ment avec elle mais aussi psycho­lo­gi­que­ment. Je pense que sa force est d’aider vrai­ment la joueuse à croire en elle‐même. C’est ce dont elle a besoin main­te­nant, et c’est la vie ; si les étin­celles se produisent, et s’il y a une alchimie entre deux personnes, on ne peut pas le savoir avant d’avoir essayé. »