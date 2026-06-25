S’exprimant chez nos confrères du Daily Express, la joueuse austra­lienne n’a pas mâché se mots.

« C’est une honte ce qui est arrivé à Marketa. C’est très triste que nous fassions partie d’un sport où je pense que le trai­te­ment n’est pas équi­table. L’égalité est ce que nous recher­chons. C’est fou. J’espère qu’elle fera appel. J’espère que sa sanc­tion va être rédui­tea­près ce n’est jamais bon quand la première sanc­tion est une suspen­sion de quatre ans. Je trouve que toute l’ITIA est très arro­gante. Ils vous traquent prati­que­ment, même si vous n’avez rien fait de mal. Les règles n’ont aucun sens »