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Alja Tomljanovic : « ITIA est très arro­gante. Ils vous traquent, même si vous n’avez rien fait de mal. Les règles n’ont aucun sens »

Par
Laurent Trupiano
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Tennis - Wimbledon 2022 -

S’exprimant chez nos confrères du Daily Express, la joueuse austra­lienne n’a pas mâché se mots.

« C’est une honte ce qui est arrivé à Marketa. C’est très triste que nous fassions partie d’un sport où je pense que le trai­te­ment n’est pas équi­table. L’égalité est ce que nous recher­chons. C’est fou. J’espère qu’elle fera appel. J’espère que sa sanc­tion va être rédui­tea­près ce n’est jamais bon quand la première sanc­tion est une suspen­sion de quatre ans. Je trouve que toute l’ITIA est très arro­gante. Ils vous traquent prati­que­ment, même si vous n’avez rien fait de mal. Les règles n’ont aucun sens »

Publié le jeudi 25 juin 2026 à 10:45

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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