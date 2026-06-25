S’exprimant chez nos confrères du Daily Express, la joueuse australienne n’a pas mâché se mots.
« C’est une honte ce qui est arrivé à Marketa. C’est très triste que nous fassions partie d’un sport où je pense que le traitement n’est pas équitable. L’égalité est ce que nous recherchons. C’est fou. J’espère qu’elle fera appel. J’espère que sa sanction va être réduiteaprès ce n’est jamais bon quand la première sanction est une suspension de quatre ans. Je trouve que toute l’ITIA est très arrogante. Ils vous traquent pratiquement, même si vous n’avez rien fait de mal. Les règles n’ont aucun sens »
Publié le jeudi 25 juin 2026 à 10:45