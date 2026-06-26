De retour à Wimbledon un an après son cauchemar en finale où elle avait encaissé un cinglant 6–0, 6–0 contre Iga Swiatek, Amanda Anisimova a accordé une longue interview à nos confrères de la BBC.
Et l’Américaine a notamment confié que l’ambiance entre les joueuses en dehors du court était excellente, ce qui n’était manifestement pas vraiment le cas il y a quelques années.
« J’adore la direction que prennent les joueuses en matière de relations sociales et d’apaisement des tensions en dehors du court. Je dirais que l’ambiance est excellente aujourd’hui : on se retrouve, on discute. Mais quand j’ai fait mes débuts sur le circuit, l’atmosphère était encore un peu tendue. J’ai discuté avec quelques joueuses qui m’ont fait me sentir prise en compte et intégrée, mais c’était vraiment très intéressant, surtout en venant du circuit junior. J’apprécie beaucoup les joueuses plus expérimentées qui traitent les nouvelles venues avec respect et les accueillent à bras ouverts, car c’est un peu intimidant quand on se lance dans une nouvelle carrière. Je dirais que de plus en plus de joueuses de haut niveau ont normalisé cela. Aryna [Sabalenka] s’en sort très bien à cet égard : elle est très sociable et accueillante avec beaucoup de joueuses. »
Publié le vendredi 26 juin 2026 à 16:46