De retour à Wimbledon un an après son cauchemar en finale où elle avait encaissé un cinglant 6–0, 6–0 contre Iga Swiatek, Amanda Anisimova a accordé une longue inter­view à nos confrères de la BBC.

Et l’Américaine a notam­ment confié que l’am­biance entre les joueuses en dehors du court était excel­lente, ce qui n’était mani­fes­te­ment pas vrai­ment le cas il y a quelques années.

« J’adore la direc­tion que prennent les joueuses en matière de rela­tions sociales et d’apaisement des tensions en dehors du court. Je dirais que l’ambiance est excel­lente aujourd’hui : on se retrouve, on discute. Mais quand j’ai fait mes débuts sur le circuit, l’atmosphère était encore un peu tendue. J’ai discuté avec quelques joueuses qui m’ont fait me sentir prise en compte et inté­grée, mais c’était vrai­ment très inté­res­sant, surtout en venant du circuit junior. J’apprécie beau­coup les joueuses plus expé­ri­men­tées qui traitent les nouvelles venues avec respect et les accueillent à bras ouverts, car c’est un peu inti­mi­dant quand on se lance dans une nouvelle carrière. Je dirais que de plus en plus de joueuses de haut niveau ont norma­lisé cela. Aryna [Sabalenka] s’en sort très bien à cet égard : elle est très sociable et accueillante avec beau­coup de joueuses. »