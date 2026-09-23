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Amanda Anisimova répond à ses détrac­teurs sur sa trans­for­ma­tion physique : « S’il vous plaît, laissez‐moi tran­quille et arrêtez de commenter mon corps dans vos publications »

Par
Henri Touchard
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Amanda Anisimova subit actuel­le­ment des critiques sur ses réseaux sociaux.

En effet, l’Américaine a été visée par des inter­nautes qui l’ont criti­quée après qu’une photo d’elle, amincie, a été vu sur les réseaux sociaux.

Il lui a notam­ment été reproché de prendre le fameux médi­ca­ment Ozempic, très en vogue ces derniers mois et notam­ment utilisé par Serena Williams pour sa perte de poids.

Elle n’a pas manqué de répondre à ses détrac­teurs via son compte Instagram :

« À tous les spécia­listes de la santé et experts auto­pro­clamés de mon corps dans les commen­taires : je ne prends pas d’Ozempic. S’il vous plaît, laissez‐moi tran­quille et arrêtez de commenter mon corps dans vos publications. »

Publié le mercredi 23 septembre 2026 à 09:15

A propos de l’auteur

Henri Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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