Amanda Anisimova subit actuel­le­ment des critiques sur ses réseaux sociaux.

En effet, l’Américaine a été visée par des inter­nautes qui l’ont criti­quée après qu’une photo d’elle, amincie, a été vu sur les réseaux sociaux.

Il lui a notam­ment été reproché de prendre le fameux médi­ca­ment Ozempic, très en vogue ces derniers mois et notam­ment utilisé par Serena Williams pour sa perte de poids.

Elle n’a pas manqué de répondre à ses détrac­teurs via son compte Instagram :

Amanda Anisimova se cansó de los comen­ta­rios sobre su físico y respondió en Instagram :



​🗣️ « Para todos los espe­cia­listas de la salud y comen­ta­ristas profe­sio­nales sobre cuerpos en los comen­ta­rios : no estoy tomando Ozempic. Por favor déjenme en paz y fuera de sus publi­ca­ciones ». pic.twitter.com/GGhu6k0Oyx — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) September 22, 2026

« À tous les spécia­listes de la santé et experts auto­pro­clamés de mon corps dans les commen­taires : je ne prends pas d’Ozempic. S’il vous plaît, laissez‐moi tran­quille et arrêtez de commenter mon corps dans vos publications. »