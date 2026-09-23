Amanda Anisimova subit actuellement des critiques sur ses réseaux sociaux.
En effet, l’Américaine a été visée par des internautes qui l’ont critiquée après qu’une photo d’elle, amincie, a été vu sur les réseaux sociaux.
Il lui a notamment été reproché de prendre le fameux médicament Ozempic, très en vogue ces derniers mois et notamment utilisé par Serena Williams pour sa perte de poids.
Elle n’a pas manqué de répondre à ses détracteurs via son compte Instagram :
« À tous les spécialistes de la santé et experts autoproclamés de mon corps dans les commentaires : je ne prends pas d’Ozempic. S’il vous plaît, laissez‐moi tranquille et arrêtez de commenter mon corps dans vos publications. »
Publié le mercredi 23 septembre 2026 à 09:15