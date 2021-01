Le débat est relancé. Au cours de l’émission Dip Talk sur Eurosport, Amélie Mauresmo s’est exprimée à son tour sur la possibilité d’instaurer des matchs en 5 sets sur le circuit féminin. Et pour l’ancienne championne française, un tel changement serait forcément positif à terme.

« Sur l’aspect sportif, je suis favorable au fait que les femmes jouent en cinq sets, dans un premier temps pour les finales de Grand Chelem. Il y a souvent des finales à sens unique. Je pense que cela permettrait aux joueuses de rentrer un peu mieux dans les finales et de proposer autre chose. Cela amènerait le tennis féminin à un autre niveau. Il y aurait de plus en plus d’athlètes. »