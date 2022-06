Interrogée en confé­rence de presse sur l’idée de faire jouer les femmes en 5 sets lors de la finala, Amélie a expliqué sa réflexion sur le sujet.

« Quand je jouais, j’au­rais aimé faire des finales en cinq sets. Quand je suis arrivée, cela s’était arrêté peut‐être quelques années avant cette finale du Masters en cinq sets. J’étais déçue parce que je me souviens que j’au­rais aimé que ce soit encore le cas. Je ne parle même pas en tant que direc­trice de Roland‐Garros, c’était déjà dans ma tête il y a 20 ans quand je jouais. J’ai toujours trouvé que ce serait utile pour plein de raisons qui peuvent t’aider. Quand tu perds un set, tu te sens tout de suite dos au mur… Il y a plein de choses qui peuvent entrer en ligne de compte pour se dire : j’ai ce « best of five », cela me donne plus de temps. Mon point de vue, c’était vrai­ment cela en tant que joueuse. Je me disais : cela va me laisser plus de temps pour poser mon jeu, pour gérer la tension, parce que c’est un match à part. C’est vrai que j’avais toujours ça en tête. Après, cela n’a jamais vu le jour que ce soit au Masters ou sur les Grands Chelems féminins »