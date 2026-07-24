Ancienne lauréate de Roland‐Garros en 2008, Ana Ivanovic s’exprime rarement sur sa carrière depuis qu’elle a pris sa retraite en 2016.
Interrogée lors d’une récente interview, la Serbe est revenue sur les relations entre joueuses à son époque. Selon elle, il était particulièrement difficile de nouer de véritables amitiés sur le circuit, tant la rivalité était intense et le système conçu pour entretenir cette concurrence permanente.
À titre personnel, Ivanovic a confié que sa plus grande rivale était Maria Sharapova, avec qui la compétition était particulièrement féroce qui fait désormais partie de ses meilleurs amies.
« Ma plus grande rivalité était avec Sharapova car nous sommes de la même génération. Nous avons joué de nombreux matchs l’une contre l’autre. Au tennis, il n’y a pas beaucoup d’amitiés proches. Maintenant, je suis amie avec certaines des filles contre lesquelles je jouais autrefois…certains d’entre eux sont devenus mes meilleurs amis. Mais à l’époque, il n’y avait pas beaucoup d’amitié. Je ne pense pas que les joueurs soient les seuls responsables de cela — toute l’équipe, tout l’écosystème autour du sport y contribue. Il n’y a tout simplement pas beaucoup de place pour des amitiés étroites » a déclaré la Serbe.
Publié le vendredi 24 juillet 2026 à 12:23