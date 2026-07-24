Ancienne lauréate de Roland‐Garros en 2008, Ana Ivanovic s’ex­prime rare­ment sur sa carrière depuis qu’elle a pris sa retraite en 2016.

Interrogée lors d’une récente inter­view, la Serbe est revenue sur les rela­tions entre joueuses à son époque. Selon elle, il était parti­cu­liè­re­ment diffi­cile de nouer de véri­tables amitiés sur le circuit, tant la riva­lité était intense et le système conçu pour entre­tenir cette concur­rence permanente.

À titre personnel, Ivanovic a confié que sa plus grande rivale était Maria Sharapova, avec qui la compé­ti­tion était parti­cu­liè­re­ment féroce qui fait désor­mais partie de ses meilleurs amies.

Ana Ivanović : “My biggest rivalry was with Sharapova because we’re from the same gene­ra­tion. We played a lot of matches against each other. In tennis, there aren’t many close friend­ships. Now I’m friends with some of the girls I used to play against… (1÷2) pic.twitter.com/KYWXIfUfJD — Tennis Photos (@tennis_photos) July 23, 2026

« Ma plus grande riva­lité était avec Sharapova car nous sommes de la même géné­ra­tion. Nous avons joué de nombreux matchs l’une contre l’autre. Au tennis, il n’y a pas beau­coup d’ami­tiés proches. Maintenant, je suis amie avec certaines des filles contre lesquelles je jouais autrefois…certains d’entre eux sont devenus mes meilleurs amis. Mais à l’époque, il n’y avait pas beau­coup d’amitié. Je ne pense pas que les joueurs soient les seuls respon­sables de cela — toute l’équipe, tout l’éco­sys­tème autour du sport y contribue. Il n’y a tout simple­ment pas beau­coup de place pour des amitiés étroites » a déclaré la Serbe.