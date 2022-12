Retraitée des courts en 2016 à seule­ment 29 ans, l’an­cienne numéro une mondiale, Ana Ivanovic, a récem­ment déclaré dans une inter­view accordée à nos confrères d’Ubitennis qu’elle n’avait jamais songé à revenir sur le circuit et ce malgré les nombreuses tenta­tions. Extraits.

« La déter­mi­na­tion et la moti­va­tion que j’ai apprises grâce au tennis sont des aspects que je garde avec moi et qui sont impor­tants. Dans ma vie, la routine du matin au soir a changé : il y a clai­re­ment un manque d’en­traî­ne­ment et beau­coup de voyages par rapport à avant. Depuis la retraite, je suis défi­ni­ti­ve­ment plus détendue, parce que lorsque vous jouez et vous entraînez constam­ment, vous devez faire atten­tion à votre régime alimen­taire, main­te­nant c’est plus facile de gérer mon régime. Même si les grands stades et les grands tour­nois me manquent, je n’ai jamais pensé à reprendre ma carrière. Je suis heureuse de ma vie en ce moment et de qui je suis. »