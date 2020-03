Comme une reprise en juin devient de plus en plus illusoire, les joueurs et joueuses comment à essayer de se projeter. C’est le cas de la Russe, Anastasia Pavlyuchenkova qui a évoqué l’idée d’allonger la saison dans son entretien au média russe Kommersant : « On a annoncé une date de reprise mais il n’y a pas vraiment d’accord, tout peut changer. Cela ne ressemble pas du tout à une intersaison comme certains le disent car la seule chose que je puisse faire c’est m’entretenir physiquement et taper dans la balle car j’ai la chance d’avoir un court pas loin de chez moi. J’ai de la chance car certains ne peuvent même pas faire tout ça. S’il faut jouer en décembre je serai prête, de toute façon il faut changer ce calendrier où on joue sans s’arrêter de janvier à novembre.«