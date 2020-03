Notre annonce exclusive concernant la fin de la collaboration entre Sam Sumyk et la joueuse russe Anastasia Pavlyuchenkova s’est diffusée rapidement dans le monde du tennis. Dernièrement, la joueuse russe a donné un long entretien au quotidien russe Kommersant où elle aborde de nombreux sujets et notamment la fin de sa collaboration avec Sam Sumyk. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle ne prend pas de gants pour expliquer tout cela : « Je comprends que Sam Sumyk ait annoncé que nous ne travaillons plus ensemble, cela lui permet aussi de dire qu’il est libre pour une nouvelle collaboration. Il reste que je pense que ma décision l’a vraiment surpris et il n’était pas prêt pour cela. La WTA m’a expliqué que ce n’était pas vraiment le bon moment pour évoquer une rupture avec mon entraîneur. Mais je me suis dit que comme Sam l’avait expliqué, je devais clarifier les choses. C’est ma décision et je suis libérée de l’avoir fait, c’est maintenant derrière moi. »