Alors qu’elle parti­cipe actuel­le­ment à une exhi­bi­tion à Saint‐Petersbourg, l’an­cienne 2e joueuse mondiale, Anastassia Myskina, a été inter­rogée par le site Championat.com sur la tendance actuelle du circuit féminin où la Polonaise Iga Swiatek domine de la tête et des épaules.

« Il semble que la tournée ne soit pas si prévi­sible. Swiatek – oui, mais il y a encore beau­coup, beau­coup de filles qui sont prêtes à la combattre. Peut‐être qu’elles n’ont pas encore trouvé la clé. Sa domi­na­tion est impres­sion­nante et j’aime la façon dont elle joue. Elle joue de manière inté­res­sante et j’aime sa variété de coups. Parce que main­te­nant, c’est toujours du power tennis. J’aime quand les joueuses réflé­chissent et trouvent quelque chose de diffé­rent. Alors laissez Sviatek dominer pour l’ins­tant, mais quel­qu’un trou­vera la clé un jour. »