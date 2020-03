A l’occasion du lancement de la nouvelle raquette Tecnfibre T-Rebound, seule raquette conçue exclusivement pour les femmes, We Love tennis vous propose chaque jour un conrenu lié aux grandes figures féminines du tennis. En parallèle à ces contenus, vous pouvez également jusqu’a dimanche participer à notre jeu concours pour gagner la nouvelle T-Rebound sur notre compte facebook.

C’est au début de l’aventure du magazine Grand Chelem devenu We Love Tennis Magazine que nous avions eu la chance d’interviewer Andrea Jaeger alors devenue soeur après avoir eu une carrière de joueuse professionnelle qui avait défrayé le chronique.

En effet, en 1979, personne ne s’attendait à voir sur les courts une joueuse seulement âgée de 14 ans. Ce fut un vrai séisme sur le circuit féminin d’autant que la jeune américaine était loin d’être ridicule. Dans le remarquable long métrage de William Klein The French, on peut l’apercevoir alors que les organisateurs lui offrent un gâteau pour son anniversaire. Cette scène est assez dingue puisque on voit clairement qu’il s’agit d’une petite fille dans un monde d’adulte.

Très précoce, autant pour débuter que pour arrêter sa carrière, Andrea Jaeger, blessée doit donc ranger sa raquette alors qu’elle a 19 ans en 1985. A son palmarès une finale à Roland-Garros en 1982 et une finale à Wimbledon en 1983. Après cette jeunesse mouvementée, elle décida en 2006 de rentrer dans les ordres et de devenir religieuse anglicane.