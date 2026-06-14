Alors qu’elle a fait son grand retour à la compé­ti­tion en double à l’oc­ca­sion du tournoi du Queen’s, retour gagnant et malheu­reu­se­ment avorté suite à la bles­sure et au forfait de sa parte­naire, Victoria Mboko, Serena Williams sera égale­ment de la partie à Berlin, à partir de ce lundi, où elle sera asso­ciée à Karolina Muchova.

Si pour l’ins­tant, l’Américaine n’a pas annoncé un retour en simple, l’an­cienne joueuse alle­mande, Andrea Petkovic, lors d’une discus­sion avec Boris Becker sur un podcast, croit savoir que Serena n’est pas unique­ment revenue pour jouer en double.

« À mon avis, personne au monde, aucun athlète au monde, ne se soumet volon­tai­re­ment à ces proto­coles anti­do­page, et encore moins Serena Williams. On renonce à une partie de sa liberté, de sa vie. Ils savent où on se trouve tous les jours, à toute heure, et ils peuvent venir nous voir tous les jours, à n’im­porte quelle heure. Ils viennent souvent à cinq heures du matin, juste pour nous em.… Excusez mon langage, mais c’est la vérité. Personne ne fait ça, Boris, juste pour jouer un peu en double. Je pense qu’elle joue en double pour voir comment son corps réagit et si elle peut le supporter. »