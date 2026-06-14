Alors qu’elle a fait son grand retour à la compétition en double à l’occasion du tournoi du Queen’s, retour gagnant et malheureusement avorté suite à la blessure et au forfait de sa partenaire, Victoria Mboko, Serena Williams sera également de la partie à Berlin, à partir de ce lundi, où elle sera associée à Karolina Muchova.
Si pour l’instant, l’Américaine n’a pas annoncé un retour en simple, l’ancienne joueuse allemande, Andrea Petkovic, lors d’une discussion avec Boris Becker sur un podcast, croit savoir que Serena n’est pas uniquement revenue pour jouer en double.
« À mon avis, personne au monde, aucun athlète au monde, ne se soumet volontairement à ces protocoles antidopage, et encore moins Serena Williams. On renonce à une partie de sa liberté, de sa vie. Ils savent où on se trouve tous les jours, à toute heure, et ils peuvent venir nous voir tous les jours, à n’importe quelle heure. Ils viennent souvent à cinq heures du matin, juste pour nous em.… Excusez mon langage, mais c’est la vérité. Personne ne fait ça, Boris, juste pour jouer un peu en double. Je pense qu’elle joue en double pour voir comment son corps réagit et si elle peut le supporter. »
Publié le dimanche 14 juin 2026 à 14:57