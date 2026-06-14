Accueil WTA

Andrea Petkovic caté­go­rique sur Serena Williams : « Personne au monde, aucun athlète au monde ne fait ça »

Par
Thomas S
-
1997

Alors qu’elle a fait son grand retour à la compé­ti­tion en double à l’oc­ca­sion du tournoi du Queen’s, retour gagnant et malheu­reu­se­ment avorté suite à la bles­sure et au forfait de sa parte­naire, Victoria Mboko, Serena Williams sera égale­ment de la partie à Berlin, à partir de ce lundi, où elle sera asso­ciée à Karolina Muchova. 

Si pour l’ins­tant, l’Américaine n’a pas annoncé un retour en simple, l’an­cienne joueuse alle­mande, Andrea Petkovic, lors d’une discus­sion avec Boris Becker sur un podcast, croit savoir que Serena n’est pas unique­ment revenue pour jouer en double. 

« À mon avis, personne au monde, aucun athlète au monde, ne se soumet volon­tai­re­ment à ces proto­coles anti­do­page, et encore moins Serena Williams. On renonce à une partie de sa liberté, de sa vie. Ils savent où on se trouve tous les jours, à toute heure, et ils peuvent venir nous voir tous les jours, à n’im­porte quelle heure. Ils viennent souvent à cinq heures du matin, juste pour nous em.… Excusez mon langage, mais c’est la vérité. Personne ne fait ça, Boris, juste pour jouer un peu en double. Je pense qu’elle joue en double pour voir comment son corps réagit et si elle peut le supporter. »

Publié le dimanche 14 juin 2026 à 14:57

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥