Ancienne numéro 9 mondiale, Andrea Petkovic a fait part sur ses réseaux sociaux d’une réflexion concer­nant l’aug­men­ta­tion des gains sur le circuit WTA notam­ment. Une évolu­tion qui n’a pas que du bon selon elle et condui­rait para­doxa­le­ment à davan­tage de solitude.

« L’augmentation des cash prize a son côté négatif. Alors qu’au début de ma carrière, nous parta­gions encore un car et voya­gions par paquets avec d’autres joueurs, dormions à trois pour écono­miser de l’argent, volions du jambon et du fromage au buffet du petit‐déjeuner et formions des amitiés pour la vie, l’aug­men­ta­tion de la taille des équipes a égale­ment accru la soli­tude sur le circuit. »

L’Allemande insiste d’ailleurs sur la rela­tion entraî­neur et entraîné qui, si elle peut s’ap­pa­renter à de l’amitié, ne s’en rapproche pas le moins du monde du fait d’un verse­ment de salaire.

« Les personnes que vous payez ne sont pas vos amis. Je le répète : les personnes que vous payez ne sont pas vos amis. Cela peut sembler être le cas et vous pouvez finir par être amis, mais tant qu’il y a une dyna­mique de pouvoir sala­rial en jeu, il n’y a pas d’éga­lité et une amitié n’est pas une vraie amitié s’il n’y a pas d’égalité. »