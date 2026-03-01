Invitée à s’exprimer sur le possible grand retour sur les courts de Serena Williams, l’ancienne 9e joueuse mondiale, Andrea Petkovic, semble plus que confiante.
« Je parie mon argent et ma maison que Serena Williams reviendra et jouera au moins un match. Et je pense qu’elle a gagné le droit de faire ce qu’elle veut. Si après un match, elle décide que ce n’est pas pour elle, elle peut faire ce qu’elle veut. Et si elle décide : ‘Oh, peut‐être que j’ai une chance ici de viser quelque chose de plus grand’, cela me fait penser à Lindsey Vonn et à la façon dont elle a décidé, malgré sa blessure au ligament croisé antérieur, de participer une semaine plus tard aux Jeux olympiques d’hiver. Cela ne s’est pas bien passé, mais c’est la décision qui compte. Ces GOAT (Greatest Of All Time, les plus grands de tous les temps) ont un état d’esprit différent. Sans eux, nous ne serions pas là où nous en sommes aujourd’hui en tant qu’humanité. Je lui souhaite donc bonne chance. J’espère qu’elle reviendra. »
Publié le dimanche 1 mars 2026 à 14:58