Invitée à s’ex­primer sur le possible grand retour sur les courts de Serena Williams, l’an­cienne 9e joueuse mondiale, Andrea Petkovic, semble plus que confiante.

« Je parie mon argent et ma maison que Serena Williams reviendra et jouera au moins un match. Et je pense qu’elle a gagné le droit de faire ce qu’elle veut. Si après un match, elle décide que ce n’est pas pour elle, elle peut faire ce qu’elle veut. Et si elle décide : ‘Oh, peut‐être que j’ai une chance ici de viser quelque chose de plus grand’, cela me fait penser à Lindsey Vonn et à la façon dont elle a décidé, malgré sa bles­sure au liga­ment croisé anté­rieur, de parti­ciper une semaine plus tard aux Jeux olym­piques d’hiver. Cela ne s’est pas bien passé, mais c’est la déci­sion qui compte. Ces GOAT (Greatest Of All Time, les plus grands de tous les temps) ont un état d’es­prit diffé­rent. Sans eux, nous ne serions pas là où nous en sommes aujourd’hui en tant qu’hu­ma­nité. Je lui souhaite donc bonne chance. J’espère qu’elle reviendra. »