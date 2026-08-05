C’est le nom qui revient le plus ces dernières semaines sur le circuit féminin : Alexandra Eala.

Formée à la Rafa Nadal Academy, la jeune philip­pine de 21 ans vient tout juste d’in­té­grer le Top 20 mondial suite au plus sacre de sa carrière, sur le WTA 500 de Washington.

Jouissant d’une immense popu­la­rité auprès des fans, Eala ne laisse pas indif­fé­rente sur le court avec un jeu de gauchère offensif et inspiré.

Invité à se prononcer à son sujet, l’an­cienne joueuse alle­mande (ex‐9e), Andrea Petkovic, a osé une compa­raison avec Eugénie Bouchard lorsque celle‐ci était au sommet de sa forme.

« Elle me rappelle beau­coup Eugénie Bouchard à son apogée, avec quelques éléments supplé­men­taires, même si certains oublient que Genie était très douée pour monter au filet. Les gens ont complè­te­ment occulté ça. Mais Genie prenait la balle très tôt. Elle jouait le long de la ligne dès qu’elle le pouvait, puis essayait de monter au filet. La seule chose où Alex est un peu meilleure, c’est qu’elle a de bien meilleurs angles et qu’elle maîtrise l’amortie. Elle adore jouer l’amortie, mais globa­le­ment, c’est un peu comme une version 2.0 de Genie Bouchard. En plus, elle est gauchère. Genie avait un meilleur service, mais comme Alex Eala est gauchère, elle dispose vrai­ment d’un avan­tage à ce niveau‐là. »