Entre les blessures et la pandémie de Covid-19, les observateurs et fans de tennis n’ont pas pu apprécier le jeu dévastateur de Bianca Andreescu en 2020. Auteur d’une année 2019 tonitruante où elle a remporté pas moins de quatre titres dont Indian Wells et l’US Open, la Canadienne est fin prête à revenir sur les courts en 2021 à l’occasion de la tournée australienne en janvier prochain.

« Être loin du court pendant si longtemps n’a pas été facile pour moi, mais je suis ravi de partager que je reviendrai sur les courts en 2021, à commencer par la tournée australienne et l’Open d’Australie. Je me sens vraiment bien par rapport aux progrès que j’ai réalisés pendant mon temps libre, et je suis prêt à reprendre la compétition et à faire ce que j’aime », a déclaré la championne dans des propos rapportés par Sportsnet.ca.